أحمد زاهر يشوق جمهوره ومحبيه بمسلسله الجديد "لؤلؤ".. بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له من كواليس مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلاً "ياتري اي اللى هيحصل مع لؤلؤ وطارق".

يذكر أن أحمد زاهر يعرض له حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

على جانب آخر آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

أبطال "البرنس":

محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي