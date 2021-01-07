شاهد.. تامر حسني يروج بالفيديو لشركة محمول عبر إنستجرام

شارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو ترويجيا لإحدى شركات المحمول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق تامر حسني، قائلا: " شاهد ما وراء الكواليس لتصوير أحدث فوتوسيشن للشركة.

ومن جانب اخر، اختار الاتحاد المصري لكرة اليد، النجم تامر حسني لإحياء حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد وتم الاتفاق أيضًا معه علي تقديم أغنية جديدة للبطولة المقرر إقامتها يوم 13 يناير بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وحققت أغنية " نسيانك صعب أكيد" التي قدمها الفنان تامر حسني لايف خلال حفل رأس السنة ، أكثر من ربع مليون مشاهدة في اقل من يومين عبر موقع يوتيوب.

أغنية " نسيانك صعب أكيد" للفنان هاني شاكر، وحرص تامر حسني على اعادة تقديمها معلقا :"" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".

وأضاف :"واخترت انا اغنية نسيانك صعب من حبى فيها وحبى فى استاذ هانى والحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".

وكان هاني شاكر اشاد بأداء تامر حسني للأغنية قائلا :"‎حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوة نسيانك صعب اكيد، اداؤك رائع واحساسك اروع يا حبيبي".