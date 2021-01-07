من داخل الاستديو حكيم يروج لموال جديد بعنوان "البلبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المطرب الشعبي حكيم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك من داخل الاستديو الخاص بيه.

وظهر حكيم، في الفيديو وهو يعمل على طرح موالشعبي جديد بعنوان "البلبل"، حيث علق عليه قائلًا: "اسمعوا موال البلبل كامل مع الاغنية من اللينك ده على قناتي الرسمية على اليوتيوب وقولولي رأيكم .. اشكركم".

في سياق منفصل، كان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.