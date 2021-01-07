قالوا لـ دوت الخليج.. رامي صبري يعلن انتهاء أزمة عمرو دياب.. أشرف زكي يرد على يوسف شعبان

أدلى عدد من الفنانين بتصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن جديدهم الفني المقبل، وردود الفعل على أعمالهم الأخيرة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الآتي..
رامي صبري
وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "دوت الخليج": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".
يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.
وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".
بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كدة".
يوسف شعبان و أشرف زكي
وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
مخرج فيلم الوحيد
عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.
العمل به شهادات لأهم النجوم عن الراحل وحيد حامد ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.
ويظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، ومحمد سليمان عبد المالك.
وتواصلت دوت الخليج" مع مخرج العمل عبد الرحمن نصر ليكشف عن كواليس تحضيرة للفيلم والمدة التي استغرقها منه العمل.
عبّر عبد الرحمن نصر، عن سعادته الكبيرة بعمل فيلم عن الراحل وحيد حامد وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه يشكر المنتج محمد حفظي على إعطائه هذه الفرصة للمرة الثانية.
وكشف عبد الرحمن، عن تفاصيل تحضيره للعمل الذي استغرق منه ثلاثه اسابيع قبل بداية مهرجان القاهرة السينمائي، وقال، إنه ذهب للراحل وجلس معه ليأخذ موافقته قبل تحضير العمل، ورحب "وحيد بالفعل بالعمل، وقال له إنه يثق قي المادة التي سيخرجها وأنها ستكون بشكل جيد".
ولفت إلى المنتج محمد حفظي قال له سيقوم بعرض جزء من العمل بندوة تكريم الراحل، والجزء الكامل من العمل يعرض بعد ذلك، كما أشار إلى أنه يجب تكريم العديد من النجوم في محياها، لأن كثيرا من العظماء رحلوا عنا دون تكريم يذكر لهم.
وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "دوت الخليج": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".
يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.
وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".
بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كدة".
يوسف شعبان و أشرف زكي
وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
مخرج فيلم الوحيد
عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.
العمل به شهادات لأهم النجوم عن الراحل وحيد حامد ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.
ويظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، ومحمد سليمان عبد المالك.
وتواصلت دوت الخليج" مع مخرج العمل عبد الرحمن نصر ليكشف عن كواليس تحضيرة للفيلم والمدة التي استغرقها منه العمل.
عبّر عبد الرحمن نصر، عن سعادته الكبيرة بعمل فيلم عن الراحل وحيد حامد وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه يشكر المنتج محمد حفظي على إعطائه هذه الفرصة للمرة الثانية.
وكشف عبد الرحمن، عن تفاصيل تحضيره للعمل الذي استغرق منه ثلاثه اسابيع قبل بداية مهرجان القاهرة السينمائي، وقال، إنه ذهب للراحل وجلس معه ليأخذ موافقته قبل تحضير العمل، ورحب "وحيد بالفعل بالعمل، وقال له إنه يثق قي المادة التي سيخرجها وأنها ستكون بشكل جيد".
ولفت إلى المنتج محمد حفظي قال له سيقوم بعرض جزء من العمل بندوة تكريم الراحل، والجزء الكامل من العمل يعرض بعد ذلك، كما أشار إلى أنه يجب تكريم العديد من النجوم في محياها، لأن كثيرا من العظماء رحلوا عنا دون تكريم يذكر لهم.
وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
مخرج فيلم الوحيد
عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.
العمل به شهادات لأهم النجوم عن الراحل وحيد حامد ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.
ويظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، ومحمد سليمان عبد المالك.
وتواصلت دوت الخليج" مع مخرج العمل عبد الرحمن نصر ليكشف عن كواليس تحضيرة للفيلم والمدة التي استغرقها منه العمل.
عبّر عبد الرحمن نصر، عن سعادته الكبيرة بعمل فيلم عن الراحل وحيد حامد وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه يشكر المنتج محمد حفظي على إعطائه هذه الفرصة للمرة الثانية.
وكشف عبد الرحمن، عن تفاصيل تحضيره للعمل الذي استغرق منه ثلاثه اسابيع قبل بداية مهرجان القاهرة السينمائي، وقال، إنه ذهب للراحل وجلس معه ليأخذ موافقته قبل تحضير العمل، ورحب "وحيد بالفعل بالعمل، وقال له إنه يثق قي المادة التي سيخرجها وأنها ستكون بشكل جيد".
ولفت إلى المنتج محمد حفظي قال له سيقوم بعرض جزء من العمل بندوة تكريم الراحل، والجزء الكامل من العمل يعرض بعد ذلك، كما أشار إلى أنه يجب تكريم العديد من النجوم في محياها، لأن كثيرا من العظماء رحلوا عنا دون تكريم يذكر لهم.
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