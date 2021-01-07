فن ومشاهير

غدًا.. عرض أولى حلقات برنامج "الجوكر" على قناة النهار

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يبدأ غدًا الجمعة 8 يناير عرض برنامج "الچوكر" على شاشة قناة النهار في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويعرض كل جمعة من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في أولى حلقاته مطرب المهرجانات عمر كمال.

برنامج "الچوكر" ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة فى مصر والعالم العربى، ويستضيف عددا من مشاهير الفن والطرب. 

ويقدم البرنامج محمود فكرى للمرة الأولى في ثوب المذيع، قادما من عالم الدعاية والإعلان، كما كشف البرومو عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت والنجمة راندا البحيرى والممثل الشاب تيام مصطفى قمر.

جدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج هادى عادل، وهى شركة رائدة فى مجال الدعاية والإعلان، وقد عرض البرنامج في عرضه الأول والحصري علي منصة WATCH iT.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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