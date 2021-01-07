غدًا.. عرض أولى حلقات برنامج "الجوكر" على قناة النهار

يبدأ غدًا الجمعة 8 يناير عرض برنامج "الچوكر" على شاشة قناة النهار في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويعرض كل جمعة من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في أولى حلقاته مطرب المهرجانات عمر كمال.
برنامج "الچوكر" ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة فى مصر والعالم العربى، ويستضيف عددا من مشاهير الفن والطرب.
ويقدم البرنامج محمود فكرى للمرة الأولى في ثوب المذيع، قادما من عالم الدعاية والإعلان، كما كشف البرومو عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت والنجمة راندا البحيرى والممثل الشاب تيام مصطفى قمر.
جدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج هادى عادل، وهى شركة رائدة فى مجال الدعاية والإعلان، وقد عرض البرنامج في عرضه الأول والحصري علي منصة WATCH iT.
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