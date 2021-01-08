المرحلة الثانية من مشروع ابدا حلمك فى 5 محافظات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات لاعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح والتى تنطلق في 5 محافظات هى بني سويف ، كفر الشيخ ، بور سعيد ، الجيزة ، اسوان حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وعبر شبكة الانترنت طوال شهر يناير وحتي منتصف فبراير المقبل .

قالت عبد الدايم ان ورشة ابدا حلمك تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة ، وأضافت أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف اقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع الى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري ، مشيرة الى ان المرحلة الاولى التى تم تنفيذها فى محافظات اسيوط ، الفيوم ، الشرقية شهدت اقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا .

يشار ان اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدا حلمك تقام عقب انتهاء فتره التقديم حيث يستمر اعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر اغسطس علي ان تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديده في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر واكتوبر كما يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات اخرى .