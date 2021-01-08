بالفورمال.. إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة اللبنانية إليسا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة فورمال، حيث اعتمدت على بدلة أبيض فى أسود، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.