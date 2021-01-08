أخبار الفن.. أشرف زكي عن يوسف شعبان: نجم كبير.. وتامر حسين لـ رامي صبري: كدبة غير أخلاقية

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

انتشرت خلال الساعات الماضية تصريحات صحفية للفنان الكبير يوسف شعبان تحدث خلالها عن ظروفه الصعبة التي يمر بها، وعدم تلقيه أي عروض للتمثيل.

وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.

انتشرت خلال الساعات الماضية تصريحات صحفية للفنان الكبير يوسف شعبان تحدث خلالها عن ظروفه الصعبة التي يمر بها، وعدم تلقيه أي عروض للتمثيل.

وجه الشاعر تامر حسين رسالة جديدة للمطرب رامى صبرى بعد اشتعال الازمة بينهما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بفيسبوك :" السيرة الذاتية واسمك وسمعتك (الفنان الحقيقى) بيبنيهم فى سنين عشان يكوِن المصداقية تلاقى ناس لوجه الله بتدافع عنه وعن أخلاقه وعن مبادئه مش محتاج التراس ودفع فلوس وأكونتات وهمية تنشر الباطل والله ????دول ١٠ أكونتات أو ١٤ أكونت قصاد ألفات المحترمين الطبيعيين ومن غير أى وسيط "

هنأت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بعيد الميلاد المجيد بنشر مقطع فيديو من احتفالات الأقباط العام الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

عبر الفنان محمود العسيلى عن استيائه من بعض التعليقات عبر السوشيال ميديا، موجها رسالة شديدة اللهجة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتب العسيلي قائلا: "فيه مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض ومش بس الفكر لأ،المشكلة في فقدان الهوية".