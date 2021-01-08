تفاصيل التعاون المنتظر بين نوال الكويتية وعبادي الجوهر .. فيديو

نوال الكويتية وعبادي الجوهر أثار كل منهما التساؤلات بعد انتشار صورة لهما معًا خلال تواجدهما مؤخرًا في جلسة ودية، اعتبرها الجمهور بمثابة بداية تعاون مرتقب بين النجمين الشهيرين.

نوال الكويتية تلتقي عبادي الجوهر

وانتشرت صورة نوال الكويتية والنجم السعودي عبادي الجوهر، على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا مقطع فيديو من اللقاء الذي جمعهما، وهما يشيدان ببعضهما البعض، وحرص النجم القدير على الكشف عن سر الصورة المتداولة وسبب اجتماعه بزميلته نوال الكويتية.

تفاصيل التعاون بين عبادي الجمهور ونوال الكويتية

عبادي الجوهر قال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إنه بصدد التحضير لمشروع غنائي جديد للفنانة نوال الكويتية، حيث تغني أحد ألحانه قريبًا، كما أوضح أنه ربما يكون التعاون من خلال لحن أو لحنين، لكن لم يتم الاستقرار على الأمر بعد.

وأشاد النجم السعودي بزميلته، وعبر عن سعادته بالتعاون معها في عمل غنائي جديد، وأكد أنها من أكثر النجمات اللاتي يعتز بهن، ويحبهن، متابعًا: "أنا أتعاون مع كل فنان أحبه"، لافتًا إلى أنه بمجرد الاستقرار على تفاصيل العمل الذي سيتعاونان فيه سويًا، سيقومان بالإعلان عن الأمر للجمهور.

عبادي الجوهر ونوال الكويتية قد جمعهما العديد من المشاركات الغنائية في السابق، من بينها حفل مشترك على مسرح طلال مداح، ضمن "موسم السودة" في صيف 2019، بالإضافة إلى العديد من المناسبات الفنية الخليجية، ومن المقرر أن يكون تعاونهما المقبل أحد أبرز المفاجآت في المشوار الفني لكل منهما

أحدث نشاطات نوال الكويتية وعبادي الجوهر

في سياق آخر كانت نوال الكويتية قد تلقت مؤخرًا دوت الخليج وزوجها الفنان الملحن مشعل العروج لقاح كورونا وقد تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أثناء تلقي اللقاح وأثار موجة اهتمام واسعة من قبل محبي الفنانة الكويتية.

أما الفنان عبادي الجوهر كان قد تألق مؤخرًا في حفله الذي أحياه باليوم الوطني السعودي 90 في جدة على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي عرضت مباشرة عبر تطبيق "شاهد" أيضاً وقتها، وأطرب الجمهور بمجموعة من أبرز أغانيه.