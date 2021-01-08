صور تفاصيل "في عز الضهر" أول فيلم عربي لمينا مسعود بمشاركة هنا الزاهد

مينا مسعود النجم العالمي المصري وصل قبل أيام قليلة إلى مصر من أجل التعاقد على أولى أفلامه العربية التي سيقدمها للجمهور في الوطن العربي بعد النجاح الساحق الذي حققه بفيلم "Aladdin".

مينا مسعود يتعاقد على أول فيلم عربي من بطولته

مينا مسعود تعاقد رسميًا على فيلم بعنوان "في عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ومن المقرر بدء تصويره قريبًا، ونشر عدد من صناع الفيلم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من جلسة تعاقد النجم العالمي على الفيلم الجديد، ومن بينهم كريم سرور والممثل إيهاب فهمي، كما تم نشر صورة الأفيش المبدئي للعمل.

هنا الزاهد تشارك مينا مسعود بفيلمه الجديد

وتردد أن الفنانة الشابة هنا الزاهد سوف تقوم بدور البطولة النسائية أمام مينا مسعود في فيلم "في عز الضهر"، لكنها لم تعلن عن الأمر رسميًا حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع إحدى الفتيات.

احتفاء بمينا مسعود فور وصوله إلى مصر

ولاقت صور تعاقد مينا مسعود على فيلمه الجديد، ولحظة وصوله إلى المطار من أجل الاتفاق على الفيلم؛ انتشارًا واسعًا بين جمهوره، الذين تمنوا له النجاح في أحدث أعماله، خاصة وأنه لم يشارك في أعمال سينمائية جديدة منذ نجاحه في فيلم "Aladdin" الذي شارك في بطولته مع كل من ويل سميث ونعومي سكوت.

وكان مينا مسعود قد زار مصر عقب نجاح الفيلم العالمي، وكان أبرز الحضور في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة لعام 2019، ونال ترحيبًا كبيرًا من قبل عدد من النجوم بالوسط الفني، وعدد من الجمهور.

الجدير بالذكر أن النجم المصري العالمي قد صرح من قبل وكشف كواليس حصوله على دور البطولة في فيلم "علاء الدين" وقال إنه أجرى اختبار للدور من المنزل وكان فاقدا للأمل في الحصول على الدور، قبل أن يجري الاختبار مرة أخرى بعد شهور، ويفاجأ بعدها برغبة المخرج في رؤيته واختباره مرة أخرى قبل أن يحصل على الدور بشكل نهائي.