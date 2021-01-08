ريتا حرب تفجع بوفاة والدتها وتلغي العزاء بسبب "كورونا"

ريتا حرب الفنانة والإعلامية اللبنانية فجعت قبل ساعات بوفاة والدتها السيدة مي وديع سالم، حيث نشرت الفنانة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام الخبر الحزين ونعت والدتها.

إلغاء عزاء والدة ريتا حرب بسبب "كورونا"

ريتا حرب تلقت التعازي من قبل عدد من جمهورها ومحبيها، كما أنها أكدت خلال نعي والدتها الذي شاركته مع الجمهور، أنها سوف تتقبل التعازي عبر الهاتف بسبب الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا، ولن يقام عزاء بالمنزل أو في مكان آخر.

تفاصيل وفاة والدة ريتا حرب

وكانت والدة ريتا حرب قد خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، دون أن يكشف أي من المقربين منها عن تفاصيلها، وبالرغم من نجاح العملية إلا أنها تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وفاتها.

في سياق آخر أعلنت ريتا حرب مؤخرًا مشاركتها في سباق دراما رمضان 2021، حيث انضمت لنجوم المسلسل الدرامي "ظلّ" إلى جانب كل من أبطال العمل باسل خياط ويوسف الخال وجيسي عبدو وغسان مسعود ونخبة من نجوم الدراما.

أحدث أعمال ريتا حرب

ريتا حرب عبرت عن سعادتها الكبيرة في الانضمام لمسلسل "ظل" الذي يدور في إطار من الدراما والتشويق، حيث تؤدي ريتا من خلاله شخصية "أمل" المحاميّة التي تفرض عليها مشاعرها وظروف طارئة، مُواجهة أحداث كثيرة متشعبة الخيوط، كما أبدت ريتا حماستها لتقديم هذه الشخصية الجديدة عليها من حيث التركيبة والإطار.

مسلسل "ظل"، يتألّف من ثلاثين حلقة، وهو من إخراج التونسي محمد خياري وفكرة سيف رضا حامد وسيناريو وحوار زهير الملا ومن إنتاج شركة "Media Revolution 7" لصاحبها مفيد الرفاعي.

من ناحية ثانية، عرض مؤخرًا للممثلة اللبنانية ريتا حرب الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" حيث جسدت فيه شخصية "سيرين" المرأة الناجحة والمندفعة، التي تملك شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود أدراجها إلى لبنان وتحديدا إلى قصر عائلة "الضاهر" حيث تبدأ صداماتها معهم.