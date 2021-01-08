حسين الجسمي يتلقى أولى جرعات لقاح "كورونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي، تلقيه لقاح "كورونا"، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قائلًا: "‏الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان".

وتابع: "وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

وأحيا مؤخرا المطرب حسين الجسمي حفلا غنائيا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020، والذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.