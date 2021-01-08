تعليقات الجمهور على أغنية حمزة نمرة الجديد "يابا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حمزة نمرة، مواقع السوشيال ميديا فور طرحه أمس أجدد أغنياته بعنوان "يابا".

وحظيت الأغنية على عدد كبير من التعليقات التي عبرت عن إعجابها بالأغنية من بينها: "كلمات بتلمس القلب"، "أبدعت والله بنفتخر انو غنيتها باللهجة الاردنية"، "كلمات تنم عن إحساس... سنة سعيدة للجميع".

أغنية "يابا" باللهجة الأردنية وهي من كلمات وألحان افو دمرجيان، ومن توزيع حمزة نمرة، أما أغنية "مش مهم" من كلمات محمد السيد، وألحان أحمد رجب الجابري وحمزة نمرة، وتوزيع أحمد نصر الدواوي.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..