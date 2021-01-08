هاشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم" ضمن تريند تويتر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتلت النجمة دينا فؤاد، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم".

ويأتي تصدر الهاشتاج بعد تألق دينا فؤاد فى المسلسل، وتزامنًا مع عرض الحلقة الـ 19 من العمل الذي يعتمد على الرعب والتشويق.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا.