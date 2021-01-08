نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان عهدي صادق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بمغادرة الفنان عهدي صادق المستشفى بعد إجرائه جراحة بمستشفى دار الشفاء بالعباسية.

وأشارت الأخبار إلى أن الحالة الصحية للفنان عهدي صادق في تحسن تدريجي.

كانت أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد تعرّض الفنان القدير عهدي صادق لأزمة صحية، اعتقد البعض أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ولكن أزمة الفنان عهدي صادق قد بدأت من خلال متابعة الفنانة سامية جاهين نجلة الفنان والشاعر الراحل صلاح جاهين التي كانت حريصة على متابعة الحالة الصحية لعهدي صادق الصحية، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، نقلها له لمستشفى الهلال الأحمر.

وبدأ المتابعين والأصدقاء، في الاستفسار عن حالة عهدي صادق الصحية، حيث أكدت لهم أنه مصاب بكسر في الحوض، بسبب سقوطه في المنزل، كما أنها أعربت عن استيائها الشديد من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الأولى فور وصوله للطوارئ.