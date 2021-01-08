ما هو أبعد من الحب .. رسالة رومانسية من سلاف فواخرجي لزوجها في عيد ميلاده

هنات الفنانة السورية سلاف فواخرجي زوجها المخرج وائل رمضان بعيد ميلاده من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت سلاف فواخرجي صورة لها برفقة زوجها وائل رمضان وعلقت :" الحب ... وأما بعد ... ما هو أبعد من الحب ...وما هو أقرب إلى الله "

واضافت :"كل عام وأنت كما أنت ، وائل ...قلب طفل صغير يُسعدك إن عرفت ،ويد أب حانيّة تمتد إليك إن احتجت ".

وتابعت :"ومروءة أخ كبير تنتشلك إن وقعت ،وعقل صديق يهديك إن عن الطريق تهت ،و دفء و احترام حبيب وأما بعد ليس بعد فهناك الكثير ...

تعرضت سلاف فواخرجي لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، حيث تظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.

ولكن كان موقف زوج سلاف فواخرجي صادم للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلافا بسبب البوستر وقررا الانفصال.

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 وأنجب منها أبناءه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.