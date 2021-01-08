فيديو مايا دياب تواصل تحدي ريما الرحباني : "لن أتوقف عن الغناء لفيروز"

مايا دياب الفنانة اللبنانية حرصت على الرد على انتقادات ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز، التي هاجمتها مؤخرًا بسبب غناء مايا لبعض من أغاني والدتها، تزامنًا مع أزمة انفجار مرفأ بيروت.

مايا دياب تتحدى ريما الرحباني ابنة فيروز

مايا دياب تحدت ريما الرحباني خلال لقاء لها مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، وأكدت أنها لن تتوقف عن غناء أغاني السيدة فيروز، خاصة وأنها تعتبرها بمثابة إهداء لها، ولم تخطئ عندما قامت بإعادة غنائها تزامنًا مع حدث مهم.

مايا دياب تصّر على الغناء لفيروز

وقالت مايا دياب عن ريما الرحباني: "دوت الخليج عندها مشكلة وأنا عندي إهداء، وأنا أهديتها أغاني والدتها تغنيهم، ولكن بصوتي وإحساسي، لمناسبة صعبة كتير مرق فيها لبنان"، وأضافت: "أنا بفتخر وما راح أوقف ولا يوم.. نحن بنوقف لما بنكون عم نغلط ولما ما بنكون بنغلط بنكمل ونكبر ونزيد".

وتفاعل عدد من متابعي مايا دياب مع تصريحاتها عن انتقاد ريما الرحباني لمن يؤدون أغاني والدتها، وعبروا عن إعجابهم بطريقة ردها.

ريما الرحباني وهجوم حاد على مايا دياب

وكانت ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز قد شنت هجومًا حادًا قبل حوالي 3 أشهر على الفنانة مايا دياب التي أدت بعض أغنيات والدتها في حفلها الذي أقامته في بيروت حينها وأطلقت عليه وسمًا تحت عنوان "ممنوع ننسى" لتؤكد من خلاله على عدم إغفال ما حدث للمواطنين في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت ريما الرحباني حينها: "وتكتمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة إنفجار الپور ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة.. ضربة بكل معنى الكلمة! ضربة مضروبة بقوّة وحجم وهَوْل الإنفجار .. من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا.. يا مين يزايد"

وتابعت: " ايش ده.. كل كبت الفنانين من كورونا فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! .. يا ربّي تنغّينا... إنتو والاخت اللي بصراحة بصراحة لوما قالولى إسما كذا ما عرفتا.. يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه .. والله ما عرفتك".

