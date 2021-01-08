نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: مصطفى خاطر يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد زي القمر ... إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور جديدة لها .. شاهد ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها ... شاهد لقاء الخميسي تشارك متابعيها بصورة لها .. والجمهور: إنتي حلوة في كل حالاتك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال .. نجوم الفن يهنئون محمد أنور بعيد ميلاده .. و ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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