سنة حلوة عليك بإذن الله ... كريم عفيفي يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده

حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة الفنان محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده، ونشر عفيفى صورة له معه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عفيفى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب يا انو يا عسل وسنة حلوة عليك بإذن الله.

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له في رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطولة كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مي عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه في إطار صعيدي.