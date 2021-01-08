نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
شنت الفنانة لقاء الخميسي هجومًا حادًا على متابعيها الذين هاجموها بسبب تهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، من خلال رسالة نارية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
خرج الملحن عزيز الشافعي عن صمته بعد هجوم الفنان رامي صبري عليه واتهامه بأنه يعطي اغانيه للفنان عمرو دياب دون الرجوع اليه، وذلك من خلال لايف عبر صفحته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ظهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بـ لوك صادم في أحدث صورها بعدما اكتسبت الكثير من الوزن بسبب حملها حيث اصبحت في الشهور الاخيرة، وبدت منتفخة الوجه بشكل كبير.
قامت بسمة بوسيل - زوجة الفنان تامر حسني- بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية القصص ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، لصديقتها المحامية سارة درويش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. لقاء الخميسي تهاجم متابعيها عبر فيسبوك : بطلوا قلة أدب .. وزوجة تامر حسني تتهم فنانة شهيرة بملاحقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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