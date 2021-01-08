"القومي للسينما" يعرض فيلم "هاجس" بنادي سينما رموز مصرية.. غدا

يواصل نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات، عروضه مساء يوم السبت المقبل بنادي الياسمين 3.
ومن المقرر عرض الفيلم الروائي القصير "هاجس" للمخرح عاطف شكري وهو من انتاج المركز القومي للسينما.
وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.
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