‏أول طريق لبداية النجاح.. حسين الجسمي ينصح متابعيه بالحفاظ على الصلاة

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي نصيحه لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حسين الجسمي هبر حسابة الرسمي بتويتر قائلا " ‏أوّل طريق لبداية النجاح الصلاة".

كانت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز ال 365‪ مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.