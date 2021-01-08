الفيلم المصري اغتراب في مهرجان العين السينمائي

يشارك المصري الروائي القصير "إغتراب" للمخرج معتز عبد الخالق في مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الثالثة ضمن مسابقة اصنع فيلمك في زمن كورونا وهي هي مبادرة من المبادرات الجديدة التي يشهدها العين السينمائي الدولي في دورته هذه السنة.
مسابقة تتيح لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي بتصوير فيلم تدور أحداثه حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي.
رصد المهرجان جائزتين لهذه المسابقة، الأولى لأفضل فيلم والثانية لأفضل فكرة.
وهو عمل مشترك بين مصر، الإمارات، المغرب، تونس، سيناريو علي البوهالي، إخراج معتز عبد الخالق، تصوير أحمد جودة، موسيقى آمين الشارني، بطولة على البوهالي، مهدي بوخريص، محمد صوفي، أحمد القبيسي، ربيعة القاضي.
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