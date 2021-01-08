بحبك يا روني.. مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مصطفى خاطر صورة له مع زوجته وعلق عليها، قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا قلبي ويا رب دايما مع بعض.. بحبك يا روني".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدو. أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر