علي ربيع يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا دولي

هنأ الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ، صديقه الفنان محمد أنور بعيد ميلاده.

ونشر علي ربيع فيديو له مع محمد انور من مسرح مصر وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا محمد يا أنور وعقبال مليون سنة يا دولي حبيب قلبي".

وشارك علي ربيع في مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.