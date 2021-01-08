طرح بوستر فيلم الشرابية

حرصت الفنانة أمينة عن الكشف عن بوستر فيلمها الجديد ويحمل اسم "الشرابية". نشرت أمينة البوستر عبر حسابها على الشخصي بوقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ". وحرصت على توجيه الشكر لكل فريق العمل، موضحة أن الفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم. وفيلم الشرابية قصة علاء مرسي وإخراج معوض إسماعيل وبطولة أمينة وعلاء مرسي وراندا البحيري وأحمد عبد الله محمود وسليمان عيد وغيرهم من الفنانين. يذكر أن آخر أعمال أمينة ألبوم "اللي راحوا" ويضم 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم و توزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، و"السهرة ولعانة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس.

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