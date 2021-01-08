ثلاثة رجال يحبون راندا البحيري في الشرابية

انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "الشرابية"، كما انتهى فريق العمل من أعمال المونتاچ و المؤثرات الصوتية.
يشارك راندا البحيري في بطوله الفيلم الفنان لطفي لبيب وعلاء مرسي و أحمد عبد الله محمود و حسن عبد الفتاح و سليمان عيد و دومينيك حوراني كما قامت المطربه أمينة بتقديم أغنيتين في الفيلم الذي تنتجه دينا خورشيد "dfilm"، وأخرجه معوض إسماعيل وهو من تأليف محمود السنطي، وقصة علاء مرسي.
ومن فريق عمل الفيلم : مدير التصوير عمرو الشندويلي، المونتير محمود مهدي، ستايلست ساندي عادل، ماكيير رحاب الشريف، كوافير مازن طايع، والموسيقى التصويرية من تنفيذ محمود الشابوري.
تدور أحداث الفيلم في منطقة "الشرابية"، ويظهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين سكانها، وداخل الأحداث يقع ثلاث رجال في حب "ياسمين" التي تجسد شخصيتها الفنانة راندا البحيري، ولكل رجل منهم، طريقة تفكيره الخاصة، فالأول خرج من "الشرابية" للعمل وخوض حياة جديدة، أما الرجل الثاني ففضل البقاء وسط الأهل والأصدقاء متمسكًا بالبيئة التي عاش ونشأ فيها، وسلك الرجل الثالث "أحمد عبدالله محمود" طريق الشر وتغيرت تركيبة شخصيته وأفكاره.
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