كتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "لا اله الا الله البقاء والدوام لله في اخت زوجتي اشهد الله انك اهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض علي اوامر الله اسالكم الدعاء لها وانا بالصبر".
وكان رامي جمال، قد نشر تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، معلنًا عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى كورونا.
وكتب رامي جمال قائلا: "جار توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيقة زوجة الفنان رامي جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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