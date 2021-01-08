وفاة شقيقة زوجة الفنان رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال، عن وفاة شقيقة زوجته.

كتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "لا اله الا الله البقاء والدوام لله في اخت زوجتي اشهد الله انك اهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض علي اوامر الله اسالكم الدعاء لها وانا بالصبر".

وكان رامي جمال، قد نشر تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، معلنًا عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى كورونا.

وكتب رامي جمال قائلا: "جار توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".