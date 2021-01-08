هبة الأباصيري بعد عرض الوجه الآخر: لا أنافس سواء نفسي

وأضافت "هبة"، في تصريح لصدي البلد : "لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لى بمنافسة اخري، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل".
"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.
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