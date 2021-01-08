جدل بين جمهور عمرو دياب بعد قيام شبيهه بتقليده في "ليلي نهاري" .. فيديو

عمرو دياب المطرب المصري الشهير كان محط أنظار الجمهور خلال الأيام الماضية بعد النجاح الذي حققه عقب طرح أغاني من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وأدائه في أحد الإعلانات الدعائية التي ظهر فيها مع شبيهه ووثق من خلال الإعلان رحلته الغنائية على مدار 20 عامًا.

شبيه عمرو دياب يقلده

شبيه عمرو دياب أثار الجدل بين المتابعين بسبب الشبه الكبير بينه وبين الهضبة لدرجة جعلت الجمهور يعتقد أن الهضبة هو من قام بأداء جميع المشاهد في الإعلان، دون مساعدة من الفنان الشاب حسام مصطفى الذي يشبه إلى حد التطابق ملامح عمرو دياب.

وحل حسام مصطفى شبيه عمرو دياب ضيفًا مساء أمس الخميس على برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد عبر شاشة اليوم، وغنى حسام أغنية "ليلي نهاري" خلال الحلقة وحاول خلالها تقليد طريقة أداء عمرو دياب للأغنية الشهيرة.

هل نجح شبيه الهضبة في تقليده؟

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وأشادوا بطريقة تقليد الفنان الشاب لعمرو دياب خاصة بعد محاولته للاقتراب من طبقة صوته أيضًا، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر البعض أنه لا يوجد مقارنة بين الهضبة والفنان الشاب.

وكان الإعلان الذي طُرح قبل أيام، ظهر فيه عمرو دياب يغني أغنية "يا أنا يا لأ" من أحدث ألبوماته الذي يحمل نفس الاسم، وظهر شبيهه فيه بإطلالات الهضبة الشهيرة في عدد من أغنياته حيث أعاد لذهن المشاهدين العديد من لقطات لأشهر المشاهد من الكليبات مثل تملي معاك، وفيلم "آيس كريم في جليم"

تفاصيل ألبوم عمرو دياب

في سياق آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل جديد في مهرجان دبي للتسوق في 22 يناير الجاري، كما أنه احتفل برأس السنة وبإطلاق ألبومه "يا أنا يا لأ" في دبي هذه الأيام، ويعتبر ذلك الحفل الأول له بعد إطلاق الألبوم وكذلك الحفل الأول له في عام 2021.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود" من ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأصدقائه من النجوم.