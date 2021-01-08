دنيا عبد العزيز عن زيارة رشوان توفيق: طاقة حب حقيقية

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالفنان رشوان توفيق بعد زيارتها له في منزله . وعلقت دنيا علي الصورة :" قد ايه كنت محتاجة القعدة دي ، قعدة كلها حب واحتواء وامان ، كلام عن الدين والفن والحب ، اخدت طاقة حب حقيقية ، شكرا على استقبالك اللي مش هانساه". من ناحية آخرى تعاقدت الفنانه دنيا عبد العزيز علي المشاركه في بطوله مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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