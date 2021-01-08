مهددة بفقد صوتي.. بسمة وهبة للمتنمرين: حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها

ردت الإعلامية بسمة وهبة، علي التعليقات والتنمر الذي تعرضت له بعد نشرها لصور لها مع ابنتها خلال جولة تسوق.

وكتبت "بسمة": "عشان المتنمرين اللي مستكترين أني خارجه أنا وبنتي بنتفسح.. هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون .. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة على الأحبال الصوتية وانذار بفقد الصوت بسبب السترس واجهاد العمل .. ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت ف دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا، وأنا ممنوع اقرب ولا اشوفها، وكانت في عزل تام.. ايه رأي المتنمرين لو بعد اذنهم ومايضايقهمش اني اخرج بنتي وارفع معنوياتها ومعنوياتي".

وأضافت: "أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها .. دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها.. شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضه ور الكرسي كل ده كان في فمي بردوا صوره ورا صوره ورا صوره ودي حياتنا اللي انتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا لا للإهانة".

وكانت بسمة وهبة نشرت صور مع ابنتها بعد جولة تسوق وكتبت : "ماله يا بنتي عمر أفندي وصيدناوي"، مما عرضها لانتقادات.