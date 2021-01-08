نجلاء بدر تلقن متابعة درسًا.. تفاصيل

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضها للهجوم من قبّل متابعة بسبب تهنئتها للمسيحين بمناسبة عيدهم.

بداية الهجوم على نجلاء بدر

قالت المتابعة بتهنيهم على كفرهم"، فردت نجلاء بدر عليها قائلة: "استغفر الله العظيم.. أنتى إزاى بتكفرى الناس أى دين أداكى حق التكفير.. ده عيد ميلاد سيدنا عيسى أنتى لا تؤمنى بالأديان والرسل؟".

رد نجلاء بدر

وتابعت قائلة: "أقرى الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحمد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير".

أنتى كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللى المفروض تؤمنى بها فبلاش تتكلمى ولا تعلقى بجهل، أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول كلمة اقرأ يا ترى عملتى بيها".

تهنئة نجلاء بدر للمسيحين

يذكر أن هنأت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بعيد الميلاد المجيد بنشر مقطع فيديو من احتفالات الأقباط العام الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت، قائلة: اجمل ما رأيت".