بهذه الطريقة.. أمينة تروج لفيلم "الشرابية"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة المطربة أمينة لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "الشرابية".

وشاركت أمينة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير والعالم"إنستجرام" ، وكتبت : فيلمي الجديد إن شاء الله الشرابية ومعايا نجوم كتير بتحبوهم ، شكرًا لكل كرو العمل من إنتاج وإخراج.

فيلم "الشرابية" تدور أحداثه في إطار متعدد الطبقات الإجتماعية وتتخلة بعض المواقف الكوميدية وغيرها ، ويتضمن نخبة من النجوم وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .