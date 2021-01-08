بصورة وتعليق كوميدي.. محمد هنيدي يسترجع ذكريات طفولته

استرجع الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" ذكريات طفولته.

ونشر محمد هنيدي، صورة له من طفولته، باللون الأبيض والأسود وعلق عليها، قائلا:"‏الورد ياخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل".

ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.