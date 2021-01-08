سلمى حايك تستعرض لياقتها على البحر

عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وهي تستعرض رشاقتها وتؤدي حركات أكروباتية على البحر. شاركت الفنانة سلمي حايك جمهورها بنشر صورةوهي تستعرض رشاقتها وتؤدي حركات أكروباتية تعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرصن على الاهتمام والعناية ببشرتها ورشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه. وتنتظر النجمة سلمى حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا.

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