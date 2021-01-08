مسلسل لؤلؤ الحلقة 11.. رد فعل غير متوقع من أحمد زاهر

تعرض قناة ON حاليا مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر. وتتزوج لؤلؤ من طارق سرا، ويسافران سويا لقضاء شهر العسل، وارتدت لؤلؤ فستان العرس، ثم تلقى طارق "أحمد زاهر"،رسالة من نهال – نجلاء بدر، تخبره بأن لؤلؤ سربت خبر زواجهما وأصبحا تريند على السوشيال ميديا، وكان رد فعل طارق - أحمد زاهر قاسيا بصفعها على وجهها وفي الحلقة 11 سوف نشاهد ردود أفعال كثيرة بعد هذه الصفعة وتأثيرها على العلاقة بينهما. مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

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