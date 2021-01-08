منة فضالي لـ متابعيها: الفشل ليس خسارة

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت منة فضالي على الصور، التي ظهرت فيها داخل برج خليفة، قائلة: "الفشل ليس خسارة انه مكسب تتعلم تتغير تنمو".

وكانت منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين