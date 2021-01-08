تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين أبرزهم النجمة يسرا. وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": " الحمد لله بدأت اخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الازمة الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية اسعدتني انها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة". وأضاف: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما". واختتم الشناوي حديثه قائلًا" :أما الصديق العزيز وائل الابراشي انتقل من مرحلة استقرار الحالة الى التحسن وهو في طريقه للتعافي.. وكبيرنا واستاذنا عمرو موسي بعث لي من المستشفى برسالة مطمئنة انه حاليا افضل وعلى طريق التعافي التام .. ندعو الله الشفاء للجميع وان شاء الله نطوي جميعا هذا الملف ويتبدد حتي من الذاكرة".

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