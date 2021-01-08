وكتب هادي الجيار، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:" ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".
يذكر أن هادي الجيار، قال إنه مرتبط ببناته ارتباط شديد، موضحًا أن بناته مشيرة وبسنت هما نور عينيه".
وأوضح هادي الجيار، خلال حواره على قناة النهار، إنه حب بناته حب بنات، معلقًا " انا مبتكسفش لما بقول كده".
ولفت إلى أن يحب ابنائه مثل حب أمه له، مؤكدًا أنه الأبن الأكبر فى اشقائه ولذلك أمه كانت تعامله معاملة مختلفة.
وأشار إلى أنه هو أول من أعجب بها وتقدم لها للزواج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة هادي الجيار بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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