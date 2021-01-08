إصابة هادي الجيار بـ فيروس كورونا

أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب هادي الجيار، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:" ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن هادي الجيار، قال إنه مرتبط ببناته ارتباط شديد، موضحًا أن بناته مشيرة وبسنت هما نور عينيه".

وأوضح هادي الجيار، خلال حواره على قناة النهار، إنه حب بناته حب بنات، معلقًا " انا مبتكسفش لما بقول كده".

ولفت إلى أن يحب ابنائه مثل حب أمه له، مؤكدًا أنه الأبن الأكبر فى اشقائه ولذلك أمه كانت تعامله معاملة مختلفة.

وأشار إلى أنه هو أول من أعجب بها وتقدم لها للزواج".