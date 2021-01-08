نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة وأنتي بنتي.. عزوز عادل يهنئ شقيقته ندى عادل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عزوز عادل على تهنئة شقيقته الفنانة ندى عادل بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر عزوز مجموعة صور تجمعه بشقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنه وانتى بنتي وحبيبتى وأختي وكل حاجه ليااا ..ربنا يخليكى ليا ويحفظك واشوفك دايماً ناجحه وافرح بيكى وليكى يا اغلى ما ليا..بحبك يا كل حاجه ليا وعايش علشانها.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصور من قبل جمهوره ومحبيه موجهين لها رسائل تهنئة بتلك المناسبة.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال عزوز عادل، مسلسل" الأخ الكبير "مع النجم محمد رجب، والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه خارج السباق الرمضاني.