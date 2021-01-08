نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تغازل جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف منذ قليل صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها برفقة قطتها من كواليس مسلسل "اللعبة" ، وعلقت قائله:" مع جنجاه من كواليس اللعبة".