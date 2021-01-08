نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع رامى جمال في وفاة شقيقة زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجع اليوم الجمعة الموافق الثامن من يناير وفاة شقيقة زوجه المطرب رامي جمال ، ونعاها رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب :لا إله إلا الله ، البقاء لله والدوام لله في أخت زوجتي ، أشهد الله أنك أهل للطبيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على اوامر أسألكم الدعاء لها وأنا بالصبر.

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.