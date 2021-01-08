محمد هنيدي يتغزل بنفسه ويعلق: "الورد يأخذ من أوصافك جمال"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازل الفنان محمد هنيدي جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هنيدي بالصور في مرحلة شبابه وتغزل بنفسه وعلق قائلاً:"الورد يأخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل ، كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك ازداد أعدائك وقل أصدقائك".

يشار أن محمد هنيدي يستعد حاليًا لفيلم جديد، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، والفيلم يتعاون فيه مع الكاتب عمرو طاهر، وهو من إخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد هنيدي حاليًا عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.