حمدي الميرغني يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة صديقه الفنان محمد أنور بعيد ميلاده.

ونشر الميرغني صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب : كل سنة وأنت ناجح با أخويا وإن شاء الله السنة الجاية نجاح أكبر وأكبر ، قولت أحلي صورة أنزلهالك عشان أقولك كل سنة وأنت طيب ، صورة نجاحك دي بمسلسلك التحفة ده ، كسر الدنيا يا حبيبي.

ورد محمد أنور على الصورة وكتب : وأنت طيب يا أخويا وربنا يخلينا لبعض ديما وربنا يكرمنا باللي فيه الخير إن شاء الله.

يشار أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل إسعاف بونس ، وتعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.