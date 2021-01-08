إسعاد يونس تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية إسعاد يونس على تهنئة جمهورها ومحبيها بالعبد الميلاد المجيد.

وكتبت إسعاد في منشور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ، عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

يذكر أن إسعاد يونس ، فازت بجائزة أفضل مذيعة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.