عاجل.. إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

وكتب " تامر حمزة" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الراجل الجدع الأصيل الطيب هادي الجيار ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا محتاج دعوة صادقة من قلوبكم". يشار أن هادي الجيار انضم مؤخراً لقائمة أبطال مسلسل "ورد" ، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي، وهو بطولة حنان مطاوع، هادي الجيار، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي.

والجدير بالذكر أن هادي الجيار شارك مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج تامر حمزة عن إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حالياً ، مطالبا محبيه بالدعاء له بالشفاء.