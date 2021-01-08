راغب علامة يعلن مكان حفل عيد الحب

اعلن الفنان راغب علامة عن تقديم حفلة القادم بجمهورية دومينيكان، احتفالا بعيد الحب الذي يويفق يوم 14 فبراير من كل عام.
وكتب راغب علامة عبر حسابه بإنستجرام: "بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في #PuntaCana على البحر بجمهورية #دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة #عيد_الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها, وتزهّر #حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال #راغب_علامة".
يذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة التقى مع الهضبة عمرو دياب، الأسبوع الماضى فى دبى، خلال رأس السنة.
وظهر راغب علامة، من خلال فيديو، وهنأ الهضبة بألبومه الحديد "يا أنا يا لاء"، قائلًا: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أنى شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا.
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