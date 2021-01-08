بـ صور نادرة.. نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها

شاركت النجمة نادية الجندى جمهورها ومتابعتها صورة من ألبوم الذكريات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نادية الجندي فى مرحلة الشباب بإطلالة صيفية علي متن مركب وعلقت علي الصور قائلة "????????????❤️❤️#نادية_الجندي" نالت إعجاب الجمهور.
يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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