أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا .. إصابة هادي الجيار بـ فيروس كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين أبرزهم النجمة يسرا.

أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب هادي الجيار، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:" ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

لقن عدد من الفنانين المتابعين درساَ قاسيًا بسبب هجومهم المستمر والغير مبرر علىهم وعلى ما يقومون بنشره عبر وسائل السوشيال ميديا، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

أعلن الفنان رامي جمال، عن وفاة شقيقة زوجته.

كتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "لا اله الا الله البقاء والدوام لله في اخت زوجتي اشهد الله انك اهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض علي اوامر الله اسالكم الدعاء لها وانا بالصبر".

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضها للهجوم من قبّل متابعة بسبب تهنئتها للمسيحين بمناسبة عيدهم.

يبدو أن أزمة محمد رمضان، الأخيرة أثرت على شعبيته وحب الجمهور له، خاصة وأن معدل مشاهدات أغنيته التي طرحها بعد تلك الأزمة في تراجع كبير، كما تخطاه في المشاهدات كل من تامر حسني وعمرو دياب وحمزة نمرة.. نستعرض لكم مشاهدات الأغاني بالأرقام.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_دياب بعد ظهور شبيهه حسام مصطفى في برنامج القاهرة اليوم مع الفنان ادوارد

احتلت أغنية مش مهم لـ حمزة نمرة تريند رقم 11 على يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية.